22.05 11:45 MIGnews.com

Подозрение на автомобильный теракт в Тель-Авиве

זירת תאונת הדרכים בתל אביב בה נפגעו שלושה בני אדם @doronhe pic.twitter.com/MtD12DtTfB — חדשות 10 (@news10) May 22, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщениям в израильских СМИ, в Тель-Авиве совершен автомобильный теракт.Автомобиль сбил несколько пешеходов на углу улиц Яффо и Нахалат Биньямин.На месте несколько пострадавших.В результате теракта ранены три человека. Все пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести.Водитель автомобиля задержан задержан.По уточненной информации, речь идет о ДТП.Автомобиль пытался припарковаться на тротуаре, и при этом сбил мотоциклиста. Мотоциклист сбил велосипедиста, а тот упал на пешеходов.