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Подозрение на автомобильный теракт в Тель-Авиве 22.05 11:45   MIGnews.com

Подозрение на автомобильный теракт в Тель-Авиве

По сообщениям в израильских СМИ, в Тель-Авиве совершен автомобильный теракт.

Автомобиль сбил несколько пешеходов на углу улиц Яффо и Нахалат Биньямин.

На месте несколько пострадавших.




В результате теракта ранены три человека. Все пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Водитель автомобиля задержан задержан.

По уточненной информации, речь идет о ДТП.

Автомобиль пытался припарковаться на тротуаре, и при этом сбил мотоциклиста. Мотоциклист сбил велосипедиста, а тот упал на пешеходов.
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