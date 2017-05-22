22.05 11:45 MIGnews.com
Подозрение на автомобильный теракт в Тель-Авиве
По сообщениям в израильских СМИ, в Тель-Авиве совершен автомобильный теракт.
Автомобиль сбил несколько пешеходов на углу улиц Яффо и Нахалат Биньямин.
На месте несколько пострадавших.
В результате теракта ранены три человека. Все пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести.
Водитель автомобиля задержан задержан.
По уточненной информации, речь идет о ДТП.
Автомобиль пытался припарковаться на тротуаре, и при этом сбил мотоциклиста. Мотоциклист сбил велосипедиста, а тот упал на пешеходов.
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