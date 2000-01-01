Глава МИД Ирана: Мы не будем воевать с Израилем

Если Израиль продолжит нарушать суверенитет Сирии, вторгаясь в его воздушное пространство, то это будет иметь последствия.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу CBS, сообщает в воскресенье, 22 апреля The Times of Israel.
По словам главы иранского МИДа, Израиль регулярно нарушает воздушные границы Сирии без каких-либо последствий для себя, поскольку он пользуется поддержкой США.
"Вторжение в воздушное пространство Сирии является эскалацией конфликта. Израильтяне должны быть готовы к тому, что, если они продолжат нарушать суверенитет других стран, у этого будут последствия", - сказал он.
"Израиль думает, что США оказывают ему помощь и создают "дымовую завесу", которая прикрывает их действия. "Дымовая завеса" потеряла свою эффективность, так как никто им уже не верит", - отметил Зариф.
Министр имел в виду поддержу, которую Иран оказывает президенту Сирии Башару Асаду.
Однако Зариф подчеркнул, что Тегеран в настоящее время не рассматривает возможность широкомасштабных военных действий в регионе, а также возможность прямого военного противостояния с Израилем.