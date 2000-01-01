Израиль пытается задержать труп инженера ХАМАСа

Отметим, что первыми об удержании трупа Фади Мохаммада аль-Баташа заговорили родственники покойного израильского солдата Хадара Голдина, тело которого удерживается террористами в Секторе Газа с 2014 года.
Семья Голдина требует не передавать аль-Баташа, пока ХАМАС не вернет их сына.
По словам главы оборонного ведомства, требование семьи Голдина было для него совершенно ясным.
"Мы высказали Египту нашу позицию, что они не должны впускать тело через пропускной пункт Рафиах", - отметил министр обороны в эфире "Армейского радио".
Напомним, 35-летний Фади Мохаммад аль-Баташ был застрелян в субботу утром в Куала-Лумпур. Неизвестные расстреляли араба в тот момент, когда он направлялся в близлежащую мечеть.
Высокопоставленный представитель "Исламского джихада" в секторе Геза Халед аль-Баташ заявил, что за нападением на Аль-Баташа стоит "Моссад". Также он потребовал немедленно расследовать инцидент.