Аббас: Мы никому не позволим открыть посольство в Иерусалиме

По словам главы ПА, палестинцы будут продолжать бороться с решением Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, как они это делали последние несколько месяцев.
"Администрация Палестины не позволит президенту США Дональду Трампу или кому-то еще называть Иерусалим столицей Израиля. Палестинское правительство будет бороться против решения Трампа и никому не позволит перенести свое посольство в Иерусалим, пока не решится палестино-израильский вопрос", - сказал палестинский лидер на собрании в Рамалле.
В ходе своего выступления он также добавил, что Восточный Иерусалим "является колыбелью трех Авраамических религий: ислама, христианства и иудаизма", так что Восточный Иерусалим должен остаться открытым для всех прихожан.