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Аббас: Мы никому не позволим открыть посольство в Иерусалиме | Фото:22.04 16:57   MIGnews.com

Аббас: Мы никому не позволим открыть посольство в Иерусалиме

Лидер Палестинской Автономии Махмуд Аббас заявил, что он не допустит, чтобы хоть одна страна переместила свое посольство в Иерусалим, и пообещал бороться со всеми желающими, включая США.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает The Times of Israel.

По словам главы ПА, палестинцы будут продолжать бороться с решением Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, как они это делали последние несколько месяцев.

"Администрация Палестины не позволит президенту США Дональду Трампу или кому-то еще называть Иерусалим столицей Израиля. Палестинское правительство будет бороться против решения Трампа и никому не позволит перенести свое посольство в Иерусалим, пока не решится палестино-израильский вопрос", - сказал палестинский лидер на собрании в Рамалле.

В ходе своего выступления он также добавил, что Восточный Иерусалим "является колыбелью трех Авраамических религий: ислама, христианства и иудаизма", так что Восточный Иерусалим должен остаться открытым для всех прихожан.
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