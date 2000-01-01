Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









ХАМАС сообщил об интернационализации войны с Израилем 22.04 14:40   MIGnews.com

ХАМАС сообщил об интернационализации войны с Израилем

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе предупредил об “интернационализации” войны с Израилем после ликвидации в Малайзии инженера ХАМАСа , специалиста по дронам Фади Мухаммеда аль-Батша.

Выступая в траурном тенте аль-Батша, Ханийе официально обвинил Израиль в убийстве инженера, и намекнул на то, что теперь террористическая война ХАМАС против Израиля расширится.

Ханийе заявил: “Израиль открыл счет с палестинцами. Теперь он начал войну за границей”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:50
РФ – Израилю: мы будем вооружать Сирию
14:26
Бывшего агента ФСБ подозревают в покушении на Скрипалей
14:22
Эрдоган: главная угроза Турции - от стратегических партнеров  
13:50
Кабул: взрыв накануне выборов, десятки погибших
13:46
Гидеон Леви обвинил Натали Портман в трусости
13:23
Ливни: мы любим Израиль и будем бороться за нашу страну
13:14
Роскомнадзор заблокировал Google
12:59
Короля Салмана спрятали в бункер из-за игрушки
12:37
Пинки и кулаки: новое видео Ахад Тамими
12:24
Насралла: наши ракеты поразят любую цель в Израиле
12:05
Израиль: религиозную школу засчитают за 12 классов
11:54
Британцы признали невозможность полной защиты от кибератак
11:39
Полиция арестовала водителя, несшегося с скоростью 204 км/ч
11:21
Эрдан атаковал департамент внутренних расследований полиции  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus