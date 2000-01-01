22.04 14:40 MIGnews.com

ХАМАС сообщил об интернационализации войны с Израилем

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Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе предупредил об “интернационализации” войны с Израилем после ликвидации в Малайзии инженера ХАМАСа , специалиста по дронам Фади Мухаммеда аль-Батша.Выступая в траурном тенте аль-Батша, Ханийе официально обвинил Израиль в убийстве инженера, и намекнул на то, что теперь террористическая война ХАМАС против Израиля расширится.Ханийе заявил: “Израиль открыл счет с палестинцами. Теперь он начал войну за границей”.