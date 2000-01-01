22.04 12:37 MIGnews.com

Пинки и кулаки: новое видео Ахад Тамими

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Организация “Ад Кан” опубликовала новую запись с участие палестинской провокаторши Ахад Тамими, сделанную около года назад в Наби Салех.В начале клипа Тамими блокирует поле зрения офицера МАГАВа, а затем набрасывается с кулаками на солдат. Отсутствие реакции со стороны военнослужащих распаляет Тамими, и она начинает пинать солдат и бить их кулаками.Недавно обвинение подписало с Тамими сделку, согласно которой та признает себя виновной, приговаривается к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в пять тысяч шекелей.“Ад Кан” подал петицию главному военному прокурору с требованием отменить сделку. В ней говорится: “Мы были удивлены, узнав о снисходительной сделке, переговоры о которой велись в секрете. Сделка загадочна и неприемлема, и предоставленные нами документальные материалы говорят сами за себя”.Петиция была отвергнута офисом главного военного прокурора.