Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Пинки и кулаки: новое видео Ахад Тамими 22.04 12:37   MIGnews.com

Пинки и кулаки: новое видео Ахад Тамими

Организация “Ад Кан” опубликовала новую запись с участие палестинской провокаторши Ахад Тамими, сделанную около года назад в Наби Салех.



В начале клипа Тамими блокирует поле зрения офицера МАГАВа, а затем набрасывается с кулаками на солдат. Отсутствие реакции со стороны военнослужащих распаляет Тамими, и она начинает пинать солдат и бить их кулаками.

Недавно обвинение подписало с Тамими сделку, согласно которой та признает себя виновной, приговаривается к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в пять тысяч шекелей.

“Ад Кан” подал петицию главному военному прокурору с требованием отменить сделку. В ней говорится: “Мы были удивлены, узнав о снисходительной сделке, переговоры о которой велись в секрете. Сделка загадочна и неприемлема, и предоставленные нами документальные материалы говорят сами за себя”.

Петиция была отвергнута офисом главного военного прокурора.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:50
Кабул: взрыв накануне выборов, десятки погибших
13:46
Гидеон Леви обвинил Натали Портман в трусости
13:23
Ливни: мы любим Израиль и будем бороться за нашу страну
13:14
Роскомнадзор заблокировал Google
12:59
Короля Салмана спрятали в бункер из-за игрушки
12:24
Насралла: наши ракеты поразят любую цель в Израиле
12:05
Израиль: религиозную школу засчитают за 12 классов
11:54
Британцы признали невозможность полной защиты от кибератак
11:39
Полиция арестовала водителя, несшегося с скоростью 204 км/ч
11:21
Эрдан атаковал департамент внутренних расследований полиции  
10:50
"Еш Атид": в Кнессете нет места террористам!
10:38
"Кто убил инженера ХАМАСа? Может Джеймс Бонд?"
10:16
Либерман - Ирану: тот кто угрожает, дорого заплатит за это
10:04
ЦАХАЛ задержал 19 террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus