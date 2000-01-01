22.04 10:04 MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал 19 террористов

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В Иудее и Самарии были задержаны 19 подозреваемых в террористической деятельности в ходе совместной операции ЦАХАЛа, МАГАВ и ШАБАКа.Аресты были произведены в ночь на воскресенье, 22 апреля. Операция проходила в районе Рамаллы, и в ЦАХАЛе сообщили, что 15 подозреваемых являются членами ХАМАСа.Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что израильские силы безопасности арестовали большинство подозреваемых после того, как выяснилось, что они находились в контакте с активистом ХАМАСа Халидом ад-Дином Хамадом из Газы, который возглавлял террористическую ячейку на территории Израиля.Силы безопасности конфисковали автомобиль ячейки и тысячи шекелей предназначенных для террористических атак против израильтян.