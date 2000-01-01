22.04 08:55 MIGnews.com

Нетаниягу: ПА должна пройти "израильский тест на мир"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу готов заключить мир с палестинцами, если они смогут “пройти тест на мир”. Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу Fox News в пятницу вечером, 21 апреля.“Я думаю, что первым испытанием будет вопрос: Эй, вы хотите мира? Тогда докажите это. Начните противостоять терроризму, прекратите поощрять террор и перестаньте платить террористам”, - заявил Биби ведущему Шону Хэннити во время интервью в Израиле.Кроме того, Нетаниягу отметил, что руководство Палестинской автономии платит террористам и семьям террористов, которые убивают израильтян и американцев “сотни миллионов долларов”.“Выплата террористам может составить более миллиарда долларов. Я говорю не о ХАМАСе. Я говорю о руководстве ПА во главе с председателем Аббасом, который собирается встретится с Трампом в Вашингтоне”.Также Нетаниягу подчеркнул, что если Палестинская автономия сможет “очиститься” и перестанет платить террористам, Израиль будет продвигать вперед мирный процесс.