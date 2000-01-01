Йонатан Гефен разделяет чувства шахидов

Известный израильский музыкант и поэт, ветеран Шестидневной войны Йонатан Гефен вновь в центре скандала – артист заявил, что понимает людей, которые становятся "шахидами" ("мучениками" в переводе с арабского).
"Если бы в течение 50 лет в мою дверь ежедневно стучались и вламывались с "узи", если бы моих детей ежедневно арестовывали … Я могу их понять. Первым террористом-смертником был еврей – это был наш герой Самсон. Я даже не знаю, на какие безумства вы будете способны, будучи 50 лет беженцем", - сказал он в интервью "Хадашот".
Он также обсудил приговор, вынесенный 17-летней палестинской арабке Ахед Тамими.
"Она заслуживает большого уважения. Если Нетаниягу был мудр и если бы действительно хотел мира, он бы сказал: "Я признателен этой девушке, которая столь смело ударила солдата". Лично я выступаю против пощечин солдатам", - сказал отец Авива Геффена.