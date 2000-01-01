22.03 07:19 MIGnews.com
ХАМАС выделил 10 миллионов долларов на "марш миллионов"
ХАМАС готовит масштабную эскалацию на границе с Газой в день Накбы - 15 мая.
Палестинцы в Газе должны пойти маршем и прорваться на израильскую территорию. ХАМАС рассчитывает на то, что в провокации примет участие миллион человек.
В рамках подготовки к маршу ХАМАС организует несколько “пилотных проектов” - маршей к границе меньшего масштаба.
ХАМАС выделил 10 миллионов долларов на “марш миллионов” - на транспортировку участников на автобусах к границе и на строительство палаточного городка в 800 метрах от границы.
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