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ХАМАС выделил 10 миллионов долларов на `марш миллионов` 22.03 07:19   MIGnews.com

ХАМАС выделил 10 миллионов долларов на "марш миллионов"

ХАМАС готовит масштабную эскалацию на границе с Газой в день Накбы - 15 мая.

Палестинцы в Газе должны пойти маршем и прорваться на израильскую территорию. ХАМАС рассчитывает на то, что в провокации примет участие миллион человек.

В рамках подготовки к маршу ХАМАС организует несколько “пилотных проектов” - маршей к границе меньшего масштаба.

ХАМАС выделил 10 миллионов долларов на “марш миллионов” - на транспортировку участников на автобусах к границе и на строительство палаточного городка в 800 метрах от границы.
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