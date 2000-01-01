22.03 06:51 MIGnews.com

Израильтянка дала пощечину прокурору на суде Ахад Тамими

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вечером 21 марта военный трибунал в тюрьме Офер вынес приговор по делу палестинки Ахад Тамими, давшей пощечину офицеру бригады Гивати несколько месяцев назад.Военный трибунал одобрил сделку между военной прокуратурой и адвокатом Тамими. Согласно условиям сделки, она приговорена к 8 месяцам заключения вместо 12.После оглашения приговора израильтянка, находившаяся в зале суда встала и дала пощечину военному прокурору.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: “Этим вечером в зале заседаний суда Офер гражданская применила насилие против военного юриста в чине подполковника. Он не ответил на провокацию. В зал суда была вызвана полиция, которая арестовала гражданскую”.По условиям сделки Тамими признала себя виновной в атаке против солдата и двух случаях помех исполнения обязанностей. В обмен на сокращение срока с нее снято обвинение в подстрекательстве к насилию.Тамими была арестована 19 декабря после того, как атаковала двух солдат бригады Гивати 19 декабря. Ей также предъявляли обвинения в еще пяти случаях атак против солдат, участия в беспорядках, угрозах против персонала ЦАХАЛа и подстрекательстве.По условиям сделки и с учетом хорошего поведения Тамими в тюрьме ее срок может сокращен на треть и ее выпустят в мае. в случае, если комиссия по досрочным освобождениям сочтет эти обстоятельства недостаточными, она будет сидеть до июля.