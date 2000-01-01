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22.03 19:09   MIGnews.com

Палестинская автономия не верит ХАМАСу

Власти ПА сегодня подвергли большому сомнению озвученную ХАМАСом историю об устранении подозреваемого в покушении на убийство палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы.

Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel.

Кроме того, власти ПА обвинили ХАМАС распространении "необоснованной и нелогичной" истории об обстоятельствах, которыми сопровождалась операция по поимке Анаса Абу Хуссы, подозреваемого в покушении.

По данным издания, представители ХАМАС утверждают, что сам Хусса, один его сообщник и два сотрудника полиции были убиты в ходе этой операции.

Напомним, что ранее ХАМАС сообщал, что подозреваемый был ранен и арестован вместе с двумя сообщниками.

Издание отмечает, что всего за несколько часов до операции ХАМАС пообещал вознаграждение в размере 5000 долларов США за информацию о Хуссе, которая поможет задержать его.
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