22.03 19:09 MIGnews.com
Палестинская автономия не верит ХАМАСу
Власти ПА сегодня подвергли большому сомнению озвученную ХАМАСом историю об устранении подозреваемого в покушении на убийство палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы.
Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel
.
Кроме того, власти ПА обвинили ХАМАС распространении "необоснованной и нелогичной" истории об обстоятельствах, которыми сопровождалась операция по поимке Анаса Абу Хуссы, подозреваемого в покушении.
По данным издания, представители ХАМАС утверждают, что сам Хусса, один его сообщник и два сотрудника полиции были убиты в ходе этой операции.
Напомним, что ранее ХАМАС сообщал, что подозреваемый был ранен и арестован вместе с двумя сообщниками.
Издание отмечает, что всего за несколько часов до операции ХАМАС пообещал вознаграждение в размере 5000 долларов США за информацию о Хуссе, которая поможет задержать его.
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