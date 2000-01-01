Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr/Israel Defense Forces 22.03 11:34   MIGnews.com

Израильский танк открыл огонь по палестинцам: есть погибшие

Один палестинец был убит, и еще двое ранены в южной части сектора Газа в среду, 22 марта, когда израильский танк открыл по ним огонь, как сообщил представитель министерства здравоохранения анклава.

Пресс-секретарь Рашраф аль-Кудра сообщил, что погибшим палестинцем был 18-летним Юсуф Шабан Абу Адрой. Двое других раненых находятся в тяжелом и умеренном состоянии.

Аль-Кудра сообщил, что этот инцидент произошел к востоку от Рафаха в южной части сектора Газа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:22
В Сирии международная коалиция разбомбила школу с беженцами
12:01
Утвержден закон о статусе пострадавших в терактах за рубежом
11:35
Убийца медсестры в Холоне останется под стражей  
11:20
Радиостанцию BBC обвинили в "предвзятом освещении Brexit"
10:57
Мексика предостерегает компании от строительства стены с США
10:33
Двое детей стали жертвами давки в школьном туалете в Китае
10:21
Китай призвал к скорейшему миру между Израилем и ПА
10:07
Айзенкот: тоннели нельзя считать стратегической угрозой
09:51
Дональд Трамп выступит на саммите лидеров стран НАТО
09:47
В Москве выпал из окна адвокат семьи Магнитского
09:32
Принят законопроект Юлии Малиновской о правах охранников
08:54
Сирия: Начало атаки вблизи города Хама
08:26
Неудачный ракетный запуск КНДР
08:02
Коррупция в оборонном концерне: арестован сын министра
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus