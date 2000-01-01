22.03 11:34 MIGnews.com

Израильский танк открыл огонь по палестинцам: есть погибшие

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Один палестинец был убит, и еще двое ранены в южной части сектора Газа в среду, 22 марта, когда израильский танк открыл по ним огонь, как сообщил представитель министерства здравоохранения анклава.Пресс-секретарь Рашраф аль-Кудра сообщил, что погибшим палестинцем был 18-летним Юсуф Шабан Абу Адрой. Двое других раненых находятся в тяжелом и умеренном состоянии.Аль-Кудра сообщил, что этот инцидент произошел к востоку от Рафаха в южной части сектора Газа.