22.02 19:36 MIGnews.com

Внук террориста из "Черного сентября" отрекся от деда

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Внук террориста, который принимал активное участие в подготовке теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, публично отрекся от своего предка.28-летний демократ Аммар Кампа-Наджар еще в прошлом году объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах в Палату представителей США от штата Калифорния, бросив вызов республиканцу Дункану Хантеру, который представляет его 50-ый округ с 2012 года.Самым большим препятствием на его пути считаются родственные узы – высокопоставленный член палестинской террористической группировки "Черный сентябрь", заместитель Ясира Арафата и оперативный командир ООП Мухаммед Юсеф аль-Наджар (Абу Юсуф) приходится ему родным дедом по отцу.Впрочем он его никогда лично не знал. Второй его дед - ребенок выходцев из Латинской Америки.В интервью "Гаарецу" на прошлой неделе Кампа-Наджар отрекся от родственника-террориста, назвав его поступок ужасным и не имеющим никакого оправдания."Как живущий в XXI веке гражданин США я никогда не пойму и не смогу найти оправдания действиям и мотивам моего деда", - сказал он.Отметим, что израильский спецназ ликвидировал Абу Юсуфа в Бейруте во время операции "Гнев Божий" в 1973 году – спустя год после убийства 11 членов израильских спортсменов и тренеров в олимпийской деревне.Судя по словам внука архитеррориста, он уже не так сильно чувствует связь с арабо-израильским конфликтом, как его предок, и уже больше ассоциирует себя с американским населением, чем с палестинскими арабами."Как и у многих американских семей, моя имеет душещипательную историю. Но для достижения мира палестинцы и израильтяне должны будут сделать тот же личный выбор, который в свое время пришлось сделать и мне: оставить темное прошлое позади ради светлого будущего в глазах наших детей", - говорит он.Мужчина надеется, что его история не будет использоваться в политических целях другими людьми. Кроме того, он называет израильско-палестинское мирное соглашение тем, что "не хочет ни одна из сторон, но в чем нуждается каждая из них"."В конечном итоге Израиль должен будет признать свои правонарушения как суверенного государства и признать права палестинцев на самоопределение, независимость и равенство. Палестинцам придется отказаться от насилия и фанатизма, признать своих соседей-евреев и принять новую реальность", - резюмировал Кампа-Наджар.