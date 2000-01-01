22.02 17:07 MIGnews.com

Арабы в гневе: израильских гандболистов пустили в Катар

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В арабском мире продолжают бурлить страсти: на 24-ой Чемпионат мира по гандболу среди школьников старших классов допустили Израиль, причем как мужскую, так и женскую команды. И все бы ничего, если бы мероприятие проходило не в Катаре, поэтому и без того сложные отношения Дохи с ее арабскими соседями лишь усугубились.Кроме представителей других стран региона, на правительство обрушились с критикой и жители эмирата."Я прошу всех родителей отозвать своих детей (с чемпионата – ред.) и не дать им участвовать в этой нормализации отношений. Пришла вам пора поговорить со своими детьми о Палестине", - пишет в Twitter один пользователей, у которого в профиле указано, что он катарец.Другой пользователей назвал соревнования "признанием оккупанта".По этому поводу в микроблоге организации "Катарская молодежь против нормализации" запустили хештэг "Студенты Катара против нормализации".Впрочем, стоит отметить тот факт, что израильские школьники принимают участие в этом спортивном мероприятии еще с 70-ых годов прошлого века, поэтому катарское правительство должно было это учитывать, когда подавало заявку на проведение соревнований. Любопытно, что Катар стал первой неевропейской страной, принимающей этот турнир.Однако антиизраильские инциденты начались еще до старта чемпионата – местная газета, перечисляя участников соревнований, "забыла" упомянуть представителей Еврейского государства, а в Международной федерации школьного спорта (ISF) заявили, что на открытии не будет израильского флага.