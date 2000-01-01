22.02 14:30 MIGnews.com

Лига арабских государств призвала принять план Аббаса

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал международное сообщество принять мирный план по урегулированию конфликта, предложенный председателем ПА Махмудом Аббасом.В заявлении Гейта говорится, что председатель ПА представил практичный план по урегулированию конфликта и обеспечению безопасности для палестинской и израильской сторон через международный многосторонний механизм.Ранее палестинский лидер предложил созвать Международную мирную конференцию, по итогам которой будет создан специальный механизм для решения двустороннего конфликта.Гейт подчеркнул, что концепция Аббаса рациональна и отражает его виденье переговоров о "прекращении оккупации" и создании независимого палестинского государства в границах 1967 года и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.