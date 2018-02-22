22.02 14:09 MIGnews.com

Палестинцы: солдаты насмерть забили демонстранта

اعتداء قوات الاحتلال على الشهيد ياسين السراديح خلال اعتقاله من أريحا فجر اليوم . pic.twitter.com/4NGcgVmTaw — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 22, 2018

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Палестинские СМИ утверждают, что солдаты ЦАХАЛа во время беспорядков в Иерихоне насмерть забили палестинского демонстранта.В качестве подтверждения в сеть выложен клип камер наружного наблюдения.Палестинец, вооруженный металлическим прутом, атаковал солдат. Один из солдат ударил его автоматом и сбил на землю. После этого палестинцем занялись другие солдаты.Во время обыска на палестинце обнаружили нож. Палестинцу была оказана первая помощь, но он по не установленным причинам скончался.ЦАХАЛ начал расследование инцидента.