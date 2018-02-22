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Палестинцы: солдаты насмерть забили демонстранта 22.02 14:09   MIGnews.com

Палестинцы: солдаты насмерть забили демонстранта

Палестинские СМИ утверждают, что солдаты ЦАХАЛа во время беспорядков в Иерихоне насмерть забили палестинского демонстранта.

В качестве подтверждения в сеть выложен клип камер наружного наблюдения.





Палестинец, вооруженный металлическим прутом, атаковал солдат. Один из солдат ударил его автоматом и сбил на землю. После этого палестинцем занялись другие солдаты.

Во время обыска на палестинце обнаружили нож. Палестинцу была оказана первая помощь, но он по не установленным причинам скончался.

ЦАХАЛ начал расследование инцидента.
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