22.02 07:50 MIGnews.com

Америка попыталась навязать Израилю мирную инициативу

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Израильское радио сообщает, что в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Австралию американцы попытались навязять ему “всестороннее решение палестинской проблемы”.Попытка американцев провалилась, сообщает высокопоставленный дипломатический источник, сопровождающий Нетаниягу в ходе визита. Израиль не может согласиться с предлагаемыми условиями.Ранее на этой неделе стало известно, что Нетаниягу отказался от мирного плана, предложенного госсекретарем Джоном Керри во время саммита в Аммане в 2016 году.