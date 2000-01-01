22.02 07:50 MIGnews.com
Америка попыталась навязать Израилю мирную инициативу
Израильское радио сообщает, что в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Австралию американцы попытались навязять ему “всестороннее решение палестинской проблемы”.
Попытка американцев провалилась, сообщает высокопоставленный дипломатический источник, сопровождающий Нетаниягу в ходе визита. Израиль не может согласиться с предлагаемыми условиями.
Ранее на этой неделе стало известно, что Нетаниягу отказался от мирного плана, предложенного госсекретарем Джоном Керри во время саммита в Аммане в 2016 году.
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