В ПА осудили "чересчур легкий приговор" Эльору Азарии
Правительство Палестинской автономии провело специальное собрание, чтобы обсудить самые острые для них вопросы, включая муниципальные выборы, встречу израильского премьера Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом и другие.
Как сообщает агентство "Маан", на заседании, состоявшемся 21 февраля, руководство автономии призвали готовиться к "мерам, которые израильское правительство примет после встречи президента Трампа с премьер-министром Нетаниягу".
Помимо этого, прозвучал призыв к населению территорий "платить по счетам за электричество и водообеспечение, на фоне израильских угроз отключать электричество и снизить количество подаваемой воды".
Напоследок руководство ПА опубликовало официальное заявление с осуждением "чересчур легкого приговора" "хевронскому солдату" Эльору Азарии, который, будучи признанным виновным в непреднамеренном убийстве обезоруженного террориста Абдель-Фаттаха аль-Шарифа в марте прошлого года, получил наказание в виде 18 месяцев тюремного срока. Сам террорист в документе уже по традиции зовется "мучеником".
Подобные приговоры "дают зеленый свет солдатам оккупации продолжать совершение своих преступлений против безоружных палестинцев" в то время, как "оккупационные власти покрывают преимущественную часть преступлений и массовых казней, совершаемых солдатами оккупации против невинных палестинцев".