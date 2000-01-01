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В ПА осудили `чересчур легкий приговор` Эльору Азарии 22.02 07:10   MIGnews.com

В ПА осудили "чересчур легкий приговор" Эльору Азарии

Правительство Палестинской автономии провело специальное собрание, чтобы обсудить самые острые для них вопросы, включая муниципальные выборы, встречу израильского премьера Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом и другие.

Как сообщает агентство "Маан", на заседании, состоявшемся 21 февраля, руководство автономии призвали готовиться к "мерам, которые израильское правительство примет после встречи президента Трампа с премьер-министром Нетаниягу".

Помимо этого, прозвучал призыв к населению территорий "платить по счетам за электричество и водообеспечение, на фоне израильских угроз отключать электричество и снизить количество подаваемой воды".

Напоследок руководство ПА опубликовало официальное заявление с осуждением "чересчур легкого приговора" "хевронскому солдату" Эльору Азарии, который, будучи признанным виновным в непреднамеренном убийстве обезоруженного террориста Абдель-Фаттаха аль-Шарифа в марте прошлого года, получил наказание в виде 18 месяцев тюремного срока. Сам террорист в документе уже по традиции зовется "мучеником".

Подобные приговоры "дают зеленый свет солдатам оккупации продолжать совершение своих преступлений против безоружных палестинцев" в то время, как "оккупационные власти покрывают преимущественную часть преступлений и массовых казней, совершаемых солдатами оккупации против невинных палестинцев".
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