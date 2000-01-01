22.01 10:20 MIGnews.com

В ПА недовольны заявлениями Нетаниягу и Ганца

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Представители администрации Палестинской автономии раскритиковали заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, пообещавших распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.Об этом сообщает интернет-издание Arutz Sheva.Так, пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне осудил соответствующие заявления и потребовал от израильских политиков отказаться от этой позиции из-за разрушительных последствий для диалога между Израилем и ПА в случае ее реализации.По словам Абу Рудейне, заявления Нетаньяху и Ганца "разрушают основы мирного процесса" и приведут регион к новому этапу конфликта, а также эскалации нестабильности.Он призвал международное сообщество принять решительные меры и повлиять на Израиль, чья позиция якобы "ставит под угрозу безопасность, стабильность и мир во всем мире".Отметим, ранее Ганц заявил, что намерен работать над распространением суверенитета Израиля над Иорданской долиной в следующем Кнессете, однако не хочет делать этого в одностороннем порядке, а будет действовать в координации с международное сообщество.В свою очередь Нетаниягу пообещал сделать то же самое, но "без промедления и какого-либо вето со стороны Ахмеда Тиби".