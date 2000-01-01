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В ПА недовольны заявлениями Нетаниягу и Ганца | Фото:22.01 10:20   MIGnews.com

В ПА недовольны заявлениями Нетаниягу и Ганца

Представители администрации Палестинской автономии раскритиковали заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, пообещавших распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

Об этом сообщает интернет-издание Arutz Sheva.

Так, пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне осудил соответствующие заявления и потребовал от израильских политиков отказаться от этой позиции из-за разрушительных последствий для диалога между Израилем и ПА в случае ее реализации.

По словам Абу Рудейне, заявления Нетаньяху и Ганца "разрушают основы мирного процесса" и приведут регион к новому этапу конфликта, а также эскалации нестабильности.

Он призвал международное сообщество принять решительные меры и повлиять на Израиль, чья позиция якобы "ставит под угрозу безопасность, стабильность и мир во всем мире".

Отметим, ранее Ганц заявил, что намерен работать над распространением суверенитета Израиля над Иорданской долиной в следующем Кнессете, однако не хочет делать этого в одностороннем порядке, а будет действовать в координации с международное сообщество.

В свою очередь Нетаниягу пообещал сделать то же самое, но "без промедления и какого-либо вето со стороны Ахмеда Тиби".


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