22.01 07:45 MIGnews.com

В ПА рады "историческому визиту" Путина в Вифлеем

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Официальные представители Палестинской администрации назвали "историческим" запланированный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Вифлеем, в рамках которого запланирована встреча российского лидера с председателем ПА Махмудом Аббасом.Соответствующая встреча запланирована на четверг, 23 января, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.Кроме того, в ПА считают "знаком поддержки" будущий визит Путина, а помимо него с Аббасом также проведут встречи британский принц Чарльз и президент Франции Эммануэль МакронОтметим, Путин входит в число десятков мировых лидеров, которые планируют на этой неделе посетить Иерусалим для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.Тем временем две группы ООП раскритиковали мировых лидеров, участвующих в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Красной армией Освенцима.