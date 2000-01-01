Официальные представители Палестинской администрации назвали "историческим" запланированный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Вифлеем, в рамках которого запланирована встреча российского лидера с председателем ПА Махмудом Аббасом.
Соответствующая встреча запланирована на четверг, 23 января, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.
Кроме того, в ПА считают "знаком поддержки" будущий визит Путина, а помимо него с Аббасом также проведут встречи британский принц Чарльз и президент Франции Эммануэль Макрон
Отметим, Путин входит в число десятков мировых лидеров, которые планируют на этой неделе посетить Иерусалим для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.
Тем временем две группы ООП раскритиковали мировых лидеров, участвующих в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Красной армией Освенцима.