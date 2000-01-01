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В ПА рады `историческому визиту` Путина в Вифлеем | Фото:22.01 07:45   MIGnews.com

В ПА рады "историческому визиту" Путина в Вифлеем

Официальные представители Палестинской администрации назвали "историческим" запланированный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Вифлеем, в рамках которого запланирована встреча российского лидера с председателем ПА Махмудом Аббасом.

Соответствующая встреча запланирована на четверг, 23 января, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

Кроме того, в ПА считают "знаком поддержки" будущий визит Путина, а помимо него с Аббасом также проведут встречи британский принц Чарльз и президент Франции Эммануэль Макрон

Отметим, Путин входит в число десятков мировых лидеров, которые планируют на этой неделе посетить Иерусалим для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.

Тем временем две группы ООП раскритиковали мировых лидеров, участвующих в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Красной армией Освенцима.


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