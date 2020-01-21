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ЦАХАЛ уничтожил трех террористов, прорвавшихся из Газы 22.01 07:24   MIGnews.com

ЦАХАЛ уничтожил трех террористов, прорвавшихся из Газы

Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех террористов, проникших на израильскую территорию.

Террористы проникли в  Израиль в районе заросшей лесом приграничной полосы у Кисуфим. Один из них был вооружен гранатой.



Террористы были уничтожены огнем из стрелкового оружия. Израильских солдат прикрывал танк.

После этого солдаты прочесали местность. По тревоге в воздух были подняты вертолеты и беспилотники.

Инцидент произошел в 1,6 километрах от кибуца Кисуфим.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что опасности для гражданских нет.

Региональный совет Эшколь поблагодарила ЦАХАЛа за “быструю реакцию” на попытку инфильтрации.


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