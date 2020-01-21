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ЦАХАЛ уничтожил трех террористов, прорвавшихся из Газы

תיעוד: השלכת שני המטענים לעבר לוחמי צה"ל בניסיון החדירה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/gwKFeUGS2w — כאן חדשות (@kann_news) January 21, 2020

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Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех террористов, проникших на израильскую территорию.Террористы проникли в Израиль в районе заросшей лесом приграничной полосы у Кисуфим. Один из них был вооружен гранатой.Террористы были уничтожены огнем из стрелкового оружия. Израильских солдат прикрывал танк.После этого солдаты прочесали местность. По тревоге в воздух были подняты вертолеты и беспилотники.Инцидент произошел в 1,6 километрах от кибуца Кисуфим.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что опасности для гражданских нет.Региональный совет Эшколь поблагодарила ЦАХАЛа за “быструю реакцию” на попытку инфильтрации.