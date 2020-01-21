22.01 07:24 MIGnews.com
ЦАХАЛ уничтожил трех террористов, прорвавшихся из Газы
Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех террористов, проникших на израильскую территорию.
Террористы проникли в Израиль в районе заросшей лесом приграничной полосы у Кисуфим. Один из них был вооружен гранатой.
Террористы были уничтожены огнем из стрелкового оружия. Израильских солдат прикрывал танк.
После этого солдаты прочесали местность. По тревоге в воздух были подняты вертолеты и беспилотники.
Инцидент произошел в 1,6 километрах от кибуца Кисуфим.
Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что опасности для гражданских нет.
Региональный совет Эшколь поблагодарила ЦАХАЛа за “быструю реакцию” на попытку инфильтрации.
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