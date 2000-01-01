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ЦАХАЛ принял решение о реорганизации бригады `Кфир` | Фото:22.01 21:26   MIGnews.com

ЦАХАЛ принял решение о реорганизации бригады "Кфир"

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави в среду, 22 января, объявил о планах преобразования бригады "Кфир" в "превосходную" пехотную единицу, которая будет наравне с четырьмя другими пехотными бригадами военных.

Как сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛа Хидай Зильберман, в рамках этого изменения бригада "Кфир" получит дополнительное вооружение, персонал, транспортные средства и подготовку. Это решение было частью многолетнего плана ЦАХАЛа, призванного повысить эффективность вооруженных сил.

"Было решено, что ЦАХАЛ нуждается в большем количестве пехоты и что эта пехота должна быть более смертоносной", - сказал он. Внедрение "Плана импульса", вступившего в силу в начале этого года, несколько застопорилось, в основном из-за отсутствие полноценного правительства, чтобы утвердить необходимые изменения и увеличить бюджет.

Между тем ЦАХАЛ опирается на три источника финансирования: постоянный бюджет прошлого года, внутренние реорганизации и изменения в финансировании, а также военную помощь, предоставленную Соединенными Штатами в размре 3,8 миллиардов долларов каждый год с 2016 до 2028 года.

Согласно новому плану, бригада "Кфир" станет полноправной маневренной бригадой, аналогичной бригадам десантников, Гивати, Голани и Нахаль.

"Кфир" будет сосредоточена главным образом на городских боях. По словам Зильбермана, в распоряжении личного состава бригады будут колесные машины, а не бронированные БТРы, которыми пользуются другие пехотные бригады.

По его словам, изменения в бригаде, в том числе существенные изменения в структуре подразделения, будут начаты в конце этого года. Основным изменением будет сокращение числа батальонов в подразделении, поскольку в маневрирующих бригадах ЦАХАЛ всего четыре в то время как "Кфир" в настоящее время имеет пять.


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