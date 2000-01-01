22.01 20:12 MIGnews.com

ЦАХАЛ: застреленные палестинцы из Газы планировали теракт

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Трое палестинских подростков, которые были застрелены во вторник вечером, 21 января, после того, как перелезли через забор безопасности в Газе, планировали совершить теракт. Об этом заявил в среду официальный представитель ЦАХАЛа Хидай Зильберман.Пока неизвестно принадлежали ли все трое, в возрасте 17 или 18 лет, из лагерей беженцев возле Дейр-эль-Балаха в центральной части Газы к палестинской террористической группе.ЦАХАЛ сообщил, что палестинцы были вооружены самодельными взрывными устройствами, ножом и отверткой, и планировали совершить теракт. Это основано на месте, где они пересекли границу - на части забора возле лесистой местности, которая использовался для проникновения террористов в прошлом."Есть те, кто пересекает границу, а затем останавливается; а есть те, кто пересекает её, и начинает бежат или продолжает двигаться, как будто у них есть миссия. Они сделали две последние вещи", - сказал Зильберман."Это был не стихийный переход", - добавил он.По словам Зильбермана, эти трое находились под наблюдением ЦАХАЛа с 8:35 вечера до того, как они пересекли территорию Израиля и направились к забору безопасности.Они вошли в Израиль примерно в двух километрах от общины кибуца Киссуфим и были быстро окружены войсками из батальона Харув бригады Кфира и танкового батальона."Как только они были окружены, террористы поняли, что их заметили, и бросили в войска две бомбы", - сказал Зильберман.Солдаты открыли огонь, убив троих нападавших.Ранее в среду начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави встретился с солдатами, участвовавшими в столкновении, и похвалил их за быстрое реагирование, сказал Зильберман.