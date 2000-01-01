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Аутопсия водителя из Умм эль-Хиран взорвала арабский сектор 22.01 07:04   MIGnews.com

Аутопсия водителя из Умм эль-Хиран взорвала арабский сектор

10-й канал израильского ТВ опубликовал результаты аутопсии Якуба Мусы аль-Кайяна, 47-летнего учителя из Умм эль-Хиран, задавившего насмерть полицейского Эреза Леви.

По версии полиции, эль-Киян совершил автомобильный теракт, и был убит силами безопасности.

Из доклада судмедэкспертов следует, что эль-Киян был ранен в колено той ноги, которая была на педали газа. После этого он получил еще одну пулю в грудь. В результате началось кровотечение, которое длилось около получаса. Когда медиков MADA подпустили к джипу эль-Кияна, они лишь смогли констатировать его смерть.

Арабские и левые партии утверждают, что существует вероятность того, что нога эль-Каяна заблокировала педаль газа и он сбил Леви непреднамеренно.

Лидер партии Мерец Захава Гальон заявила, что публикация свидетельства о вскрытии ”демонстрирует, что полиция Израиля ответственна за гибель и эль-Каяна, и Эреза Леви”.

Гальон требует создать комиссию Кнессета по расследованию инцидента. Гальон пишет: “Культура прикрытия и лжи, подстрекательства и введения в заблуждение показывает, что жизнь арабских граждан менее ценна в глазах полиции”.
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