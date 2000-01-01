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Суд вынес арабу приговор за убийство еврея в 2015 году | Фото: Thinkstock22.01 19:25   MIGnews.com

Суд вынес арабу приговор за убийство еврея в 2015 году

Военный трибунал Иудеи приговорил арабского террориста Абдуллу Ишака к пожизненному заключению за убийство 25-летнего Малахия Моше Розенфельда, который скончался от полученных в результате теракта ранений на следующий день после атаки, произошедшей 29 июля 2015 года около деревни Швут Рахель.

Вместе с Розенфельдом пострадали и трое его друзей, находившиеся с ним в одном автомобиле, по которому Ишак открыл огонь. За попытку убийства террорист получил еще 30 лет, помимо основного срока. Приговор был вынесен в воскресенье, 22 января.

"Убийца получил свое наказание, но мы предпочли бы смертный приговор и депортацию семей убийц. Террорист, который организовал убийства, был выпущен на свободу по "сделке Шалита" и в течение полугода руководил ячейкой террора под самым носом спецслужб, перечисляя убийцам деньги, подарки и передавая им коды и инструкции. Но для нас это не конец. Наша рана все еще открыта, мы все еще ощущаем утрату Малахия", - цитирует отца Моше Розенфельда, Элиезера, сайт Ynet.

Он поблагодарил военную прокуратуру и судей за их поддержку во время процесса на террористами, убившими их сына.
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