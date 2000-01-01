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В Восточном Иерусалиме построят 566 новых единиц жилья | Фото: Thinkstock22.01 15:42   MIGnews.com

В Восточном Иерусалиме построят 566 новых единиц жилья

Комиссия муниципалитета столицы по зонированию одобрила план по строительству в Восточном Иерусалиме более полутысячи новых единиц жилья. Как пишет Ynet, соответственно, будут выданы разрешения на строительство в районах Рамот, Писгат-Зеэв и Рамат-Шломо.

Стоит отметить, что администрация экс-президента США Барака Обамы выражала сопротивление строительству в этих районах, так как они находится за так называемой "зеленой линией".

Из совокупного числа единиц жилья – а будет их 566 – 300 было решено построить в Рамоте, а остальные разделить между Писгат-Зеэвом и Рамат-Шломо.

"Как я и обещал после победы Трампа на выборах президента США, комиссия по зонированию утвердила 566 единиц жилья в северной части города в качестве первого шага для укрепления отношений между Иерусалимом и эпохой Трампа", - сказал заммэра столицы и председатель комиссии по зонированию Меир Тургеман 22 января.

Он отметил, что намеревается и в дальнейшем расширять строительство в столице для поддержки рынка недвижимости и чтобы удержать в городе молодежь.

В связи с разрешением на строительство за "зеленой линией" выразил протест председатель ПА Махмуд Аббас. В опубликованном его канцелярией заявлении это названо "нарушением подтверждающей незаконность поселений резолюции 2334 Совета Безопасности ООН" и поэтому Абу Мазен призывает Совбез незамедлительно отреагировать на действия иерусалимского муниципалитета.
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