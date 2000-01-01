21.12 17:07 MIGnews.com

ХАМАС ликует из-за скандального решения МУС по Израилю

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Пресс-секретарь ХАМАСа в Газе Хазем Касем порадовался из-за решения прокурора Международного уголовного суда о расследовании предполагаемых "военных преступлений" Израиля на территории ПА.Представитель террористов высоко оценил соответствующие меры, передает The Times of Israel."ХАМАС приветствует решение прокурора Международного уголовного суда о начале расследования "военных преступлений", совершенных в результате "оккупации" палестинского народа", – возликовал Касем.По его словам, важность этого решения якобы заключается в том, что оно является неким началом наказания за "оккупацию".В свою очередь, председатель ПА Махмуд Аббас тоже не остался в стороне, назвав "великим" и "историческим" днем, когда было озвучено скандальное решение."Мы добились того, чего хотели, и с этого дня МУС начнет принимать дела, которые мы представили ранее", – заявил он.