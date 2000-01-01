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ХАМАС ликует из-за скандального решения МУС по Израилю | Фото:21.12 17:07   MIGnews.com

ХАМАС ликует из-за скандального решения МУС по Израилю

Пресс-секретарь ХАМАСа в Газе Хазем Касем порадовался из-за решения прокурора Международного уголовного суда о расследовании предполагаемых "военных преступлений" Израиля на территории ПА.

Представитель террористов высоко оценил соответствующие меры, передает The Times of Israel.

"ХАМАС приветствует решение прокурора Международного уголовного суда о начале расследования "военных преступлений", совершенных в результате "оккупации" палестинского народа", – возликовал Касем.

По его словам, важность этого решения якобы заключается в том, что оно является неким началом наказания за "оккупацию".

В свою очередь, председатель ПА Махмуд Аббас тоже не остался в стороне, назвав "великим" и "историческим" днем, когда было озвучено скандальное решение.

"Мы добились того, чего хотели, и с этого дня МУС начнет принимать дела, которые мы представили ранее", – заявил он.


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