Так, среди арестованных оказалась 56-летняя Халида Джаррар, которая возглавляла операцию террористической группы на Западном берегу. А до недавнего времени она занимала должность заместителя председателя, директора и члена правления организации BDS Addameer.
"Что касается Джаррар, то это действительно верхушка айсберга, связывающая BDS / террор. Это один из примеров "обширных совпадений", показывающих связи руководства террористической организации и BDS вплоть до самой "верхушки", где Национальный комитет включает в себя целую коалицию группировок, обозначенных как иностранные террористические организации в США и других странах", – сказал основатель Юридического института Zachor Марк Гриндорфер.
В феврале прошлого года министерство по стратегическим вопросам Израиля опубликовало доклад "Террористы в костюмах", в котором говорится, что ХАМАС и НФОП внедрились в организации, призывающие к бойкоту, изоляции и санкциям против Израиля. Утверждалось, что террористы заняли влиятельные позиции в крупных организациях – свыше 30 боевиков, 20 из которых отбывали срок за убийства.
Основанная в 1992 году компания Addameer позиционировала себя как неправительственная организация, которая работает в поддержку палестинских заключенных, однако есть свидетельства, что она на самом деле является филиалом НФОП. В 2013 и 2017 годах сообщество палестинцев США (USPCN) спонсировало национальный тур Addameer US.
"Движение BDS финансировалось террористами, и возглавляют его террористы по всему миру. Должно быть широкое признание этих связей, и страны должны принять меры. Эта проблема касается не только Израиля: они влияет на все западные страны. Движение нацелено на обеспечение институциональной и гражданской поддержки терроризма для эффективного привлечения рабочей силы; на сбор средства и радикализацию населения", – также прокомментировал председатель международного отдела Юридического форума в защиту Израиля Ифа Сегаль.