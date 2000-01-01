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Найдена тесная связь между BDS и террористами | Фото:21.12 11:00   MIGnews.com

Связь BDS с террористами: найдено еще одно "совпадение"

Среди 50 террористов "Народного фронта освобождения Палестины" (НФОП), арестованных сотрудниками Службы общей безопасности (ШАБАК), оказалась член правления BDS.

Об этом сообщает JNS.

Так, среди арестованных оказалась 56-летняя Халида Джаррар, которая возглавляла операцию террористической группы на Западном берегу. А до недавнего времени она занимала должность заместителя председателя, директора и члена правления организации BDS Addameer.

"Что касается Джаррар, то это действительно верхушка айсберга, связывающая BDS / террор. Это один из примеров "обширных совпадений", показывающих связи руководства террористической организации и BDS вплоть до самой "верхушки", где Национальный комитет включает в себя целую коалицию группировок, обозначенных как иностранные террористические организации в США и других странах", – сказал основатель Юридического института Zachor Марк Гриндорфер.

В феврале прошлого года министерство по стратегическим вопросам Израиля опубликовало доклад "Террористы в костюмах", в котором говорится, что ХАМАС и НФОП внедрились в организации, призывающие к бойкоту, изоляции и санкциям против Израиля. Утверждалось, что террористы заняли влиятельные позиции в крупных организациях – свыше 30 боевиков, 20 из которых отбывали срок за убийства.

Основанная в 1992 году компания Addameer позиционировала себя как неправительственная организация, которая работает в поддержку палестинских заключенных, однако есть свидетельства, что она на самом деле является филиалом НФОП. В 2013 и 2017 годах сообщество палестинцев США (USPCN) спонсировало национальный тур Addameer US.

"Движение BDS финансировалось террористами, и возглавляют его террористы по всему миру. Должно быть широкое признание этих связей, и страны должны принять меры. Эта проблема касается не только Израиля: они влияет на все западные страны. Движение нацелено на обеспечение институциональной и гражданской поддержки терроризма для эффективного привлечения рабочей силы; на сбор средства и радикализацию населения", – также прокомментировал председатель международного отдела Юридического форума в защиту Израиля Ифа Сегаль.


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