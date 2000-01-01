21.12 06:59 MIGnews.com

ЦАХАЛ застрелил палестинца, прорвавшегося через блок-пост

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Ночью 21 декабря автомобиль с двумя пассажирами прорвался через блок-пост Фокус у поселения Бей Эль.В ходе выполнения процедуры задержания был смертельно ранен 17-летний водитель и ранен пассажир автомобиля.Водитель, Касем Алькабаси является резидентом Восточного Иерусалима.Семья утверждает, что его автомобиль не прорывался через блок-пост, и солдаты открыли огонь “без всякой на то причины”.