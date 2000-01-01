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ЦАХАЛ застрелил палестинца, прорвавшегося через блок-пост 21.12 06:59   MIGnews.com

ЦАХАЛ застрелил палестинца, прорвавшегося через блок-пост

Ночью 21 декабря автомобиль с двумя пассажирами прорвался через блок-пост Фокус у поселения Бей Эль.

В ходе выполнения процедуры задержания был смертельно ранен 17-летний водитель и ранен пассажир автомобиля.

Водитель, Касем Алькабаси является резидентом Восточного Иерусалима.

Семья утверждает, что его автомобиль не прорывался через блок-пост, и солдаты открыли огонь “без всякой на то причины”.


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