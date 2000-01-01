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Израильский военные убили 16-летнего палестинца | Фото:21.12 18:21   MIGnews.com

Израильский военные убили 16-летнего палестинца

Израильские военнослужащие в ходе протестов в пятницу застрелили 16-летнего палестинского подростка, заявило Министерство здравоохранения Газы, передает "Гаарец".

В ведомстве добавили, что еще 16 человек получили огнестрельные ранения во время стрельбы боевыми патронами.

По словам израильских военных, около пограничного забора собралось около 8000 палестинцев. Большинство держалось на расстоянии, в то время как некоторые жгли шины и пытались бросить взрывное устройство на территорию Израиля.

"Войска ответили средствами разгона массовых беспорядков и открыли огонь в соответствии со стандартными оперативными процедурами", - подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛа.

В минувшую пятницу министерство здравоохранения в Рамалле заявили, что израильскими войсками был убит 18-летний палестинец в столкновениях рядом с городом Рамалла.

Ведомство добавило, что двое других были ранены боевыми патронами и доставлены в близлежащие госпитали. В тот же день, 46 палестинских протестующих были ранены в пятницу во время столкновениями с израильскими войсками на границе с Газой.


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