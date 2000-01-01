Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Москва организует встречу Аббаса с ХАМАСом | Фото:21.12 15:24   MIGnews.com

Москва организует встречу Аббаса с ХАМАСом

Лидер ХАМАС , скорее всего, посетит Москву в начале следующего года, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, сообщает РИА, передает "Гаарец".

Богданов также сказал, что официальная Москва готова организовать встречу между руководством террористов ХАМАСа, который контролируют Газу, и властями Палестинской автономии, под контролем которых находится Самария и Иудея.

Ранее сообщалось, что дипломатический представитель Российской Федерации в Палестинской автономии посетил Газу в прошлом месяце и встретился с руководителем политического крыла ХАМАСа Исмаилом Ханией. Во время встречи посол пригласил лидера ХАМАС в Россию, и они обсудили внутреннюю палестинскую политику.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:21
Масштабное ДТП в Негеве: двое погибших
17:07
Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены и скрылся
16:47
Аббас уверен, что против него существует большой заговор
16:33
Черноморский флот получил новый патрульный корабль
16:08
Португалия поддержала движение "желтых жилетов"
15:51
Либерман: Джеймс Мэттис осознавал масштабы иранской угрозы
15:38
Взрыв метана на шахте в Чехии унес жизни 13 человек
14:55
Исламское государство атакует юго-восток Сирии
14:10
В Гиватаима образовался 15-метровый провал
13:49
Двое человек погибли в смертельном ДТП на 232-й трассе
13:12
Украина и Израиль подпишут соглашение о ЗСТ
13:06
Видео: ЦАХАЛ взрывает тоннели Хизбаллы  
12:59
ЦАХАЛ взорвал тоннель Хизбаллы
12:38
Гатвик снова работает после паники с беспилотниками
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus