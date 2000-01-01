Москва организует встречу Аббаса с ХАМАСом

Лидер ХАМАС , скорее всего, посетит Москву в начале следующего года, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, сообщает РИА, передает "Гаарец".
Богданов также сказал, что официальная Москва готова организовать встречу между руководством террористов ХАМАСа, который контролируют Газу, и властями Палестинской автономии, под контролем которых находится Самария и Иудея.
Ранее сообщалось, что дипломатический представитель Российской Федерации в Палестинской автономии посетил Газу в прошлом месяце и встретился с руководителем политического крыла ХАМАСа Исмаилом Ханией. Во время встречи посол пригласил лидера ХАМАС в Россию, и они обсудили внутреннюю палестинскую политику.