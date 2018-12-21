Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ наносят на карту еще два дома для сноса 21.12 10:14   MIGnews.com

ЦАХАЛ измеряет еще два дома для сноса

Израильские силы безопасности начали подготовку к сносу домов двух боевиков из деревни Кобар на центральном Западном берегу, которые совершили два смертельных обстрела в поселении Офра и близлежащем Гиват-Асаф на прошлой неделе.





В заявлении армии в пятницу говорится, что военнослужащие ЦАХАЛ вместе с силами ШАБАК и пограничной полиции вошли в деревню к югу от Шхема и начали проводить измерения в домах лиц, совершивших нападения.

Согласно сообщениям, преступник, совершивший нападение на форпост Гиват-Асаф, в результате которого были убиты два израильских солдата , является старшим братом террориста, который несколько дней назад совершил еще одно огневое нападение в близлежащем поселении Офра.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:27
Новые вопросительные знаки в деле Романа Задорова
10:23
Легенды футбола Роналду и Роналдиньо приедут в Израиль
09:57
Израильские метеорологи остались без радара
09:36
IDE Technology построит опреснительный завод в Тайване
09:16
Бней-Брак предоставит резервистам ЦАХАЛ налоговые скидки
08:50
Иордания: У Израиля - превосходство, но угрожают нам
08:33
Эрдан: ЕС не должны финансировать НПО, бойкотирующие Израиль
08:10
Нетаниягу: США поддержат наш ответ Ирану в Сирии
07:56
Израиль подпишет договор о самом длинном газопроводе в мире
07:17
“Социальная головоломка” в эти выходные в Тель-Авиве
06:59
ЦАХАЛ застрелил палестинца, прорвавшегося через блок-пост
06:50
Гуш-Дан переходит на новые правила общественного транспорта
05:05
ФРС в следующем году продолжит повышать ставки
04:08
Никки Феррелл рассталась с мужем Тайлером Ванлу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus