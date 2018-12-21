21.12 10:14 MIGnews.com

ЦАХАЛ измеряет еще два дома для сноса

ניסיון פיגוע הירי בעפרה: קליעים נמצאו סמוך לכניסה ליישוב • @alonbd עם כל הפרטים >> https://t.co/O0Fhc2FW8Y



(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/NuyeKtRp1m — חדשות עשר (@news10) December 21, 2018

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Израильские силы безопасности начали подготовку к сносу домов двух боевиков из деревни Кобар на центральном Западном берегу, которые совершили два смертельных обстрела в поселении Офра и близлежащем Гиват-Асаф на прошлой неделе.В заявлении армии в пятницу говорится, что военнослужащие ЦАХАЛ вместе с силами ШАБАК и пограничной полиции вошли в деревню к югу от Шхема и начали проводить измерения в домах лиц, совершивших нападения.Согласно сообщениям, преступник, совершивший нападение на форпост Гиват-Асаф, в результате которого были убиты два израильских солдата , является старшим братом террориста, который несколько дней назад совершил еще одно огневое нападение в близлежащем поселении Офра.