ЦАХАЛ измеряет еще два дома для сноса

Израильские силы безопасности начали подготовку к сносу домов двух боевиков из деревни Кобар на центральном Западном берегу, которые совершили два смертельных обстрела в поселении Офра и близлежащем Гиват-Асаф на прошлой неделе.
В заявлении армии в пятницу говорится, что военнослужащие ЦАХАЛ вместе с силами ШАБАК и пограничной полиции вошли в деревню к югу от Шхема и начали проводить измерения в домах лиц, совершивших нападения.
Согласно сообщениям, преступник, совершивший нападение на форпост Гиват-Асаф, в результате которого были убиты два израильских солдата , является старшим братом террориста, который несколько дней назад совершил еще одно огневое нападение в близлежащем поселении Офра.