21.12 14:44 MIGnews.com

Вероятность новой войны в 2017 году - очень низкая

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Конфликты, охватившие Ближний Восток, ослабили региональных врагов Израиля и заставили их перевести свое внимание от решения палестинского вопроса. В связи с этим в израильской армии не видят больших шансов на то, что в 2017 году ЦАХАЛу придется вновь оборонять мир и покой израильских граждан.Об этом высокопоставленный офицер Армии обороны Израиля заявил на брифинге израильской разведки, который состоялся в штаб-квартире ЦАХАЛа в Тель-Авиве 21 декабря. Имя и звание докладчика не разглашаются.Отмечается, что в то время, как "Хизбалла" все еще не завершила свое участие в сирийской гражданской войне, которая унесла жизни не менее 1700 ее членов, ХАМАС также ослабил свои позиции, потеряв значительную часть финансирования из-за границы.Однако в израильской армии не спешат расслабляться, допуская возможность неожиданной и динамической эскалации насилия, которое в любой момент может привести к новому конфликту.Напомним, что последняя война Израиля с "Хизбаллой" завершилась в 2006 году. Однако с тех пор ЦАХАЛ проводил уже три операции против ХАМАСа в секторе Газа.