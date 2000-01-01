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Йеменские хуситы угрожают атаковать Израиль | Фото:21.11 20:00   MIGnews.com

Йеменские хуситы угрожают атаковать Израиль

Йеменские хуситы, которые поддерживаются Ираном, угрожают атаковать территорию Израиля если ЦАХАЛ атакует их.

Об этом заявил пресс-секретарь генерала Йихья Сари, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Таким образом он отреагировал на информацию Российской Федерации об израильской атаке на десятки целей сил Башара Асада и Ирана в Сирии.

"Наша армия способна поразить территорию Израиля на всю глубину. Россия сообщила, что Израиль четыре раза в этом месяце нападал на Сирию, таким образом угрожая стабильности в регионе", - заявил Сари.

По его словам, местные повстанцы готовы ответить, если израильские военные совершат "акт агрессии".

Он также заявил, что у йеменских повстанцев есть возможность атаковать всю территорию Израиля как с помощью ракетных обстрелов, так и боевой авиации.


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