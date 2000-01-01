В ПА заблокируют десятки веб-сайтов

Палестинская автономия издала постановление о блокировке 59 веб-сайтов, на которых критикуются ее лидеры.
Судебный приказ был издан 17 октября магистратским судом Рамаллы по требованию Генерального прокурора ПА, передает The Jerusalem Post.
Согласно постановлению, веб-сайты публикуют статьи и фотографии, которые "угрожают национальной безопасности и гражданскому миру", оскорбляют "символы" ПА.
Большинство информационных порталов связаны с ХАМАСом, "Исламским джихадом" и главным соперником Аббаса, чиновником ФАТХа Мохаммедом Дахланом. Некоторые веб-сайты известны критикой коррупции в Палестинской автономии и ее высших должностных лиц.
"Любое лицо, которое преднамеренно и незаконно получило доступ к любой электронной системе или сети, злоупотребило какой-либо информационной технологией, подлежит тюремному заключению или штрафу. Если акт совершается против какого-либо официального заявления "правительства", виновный должен быть наказан лишением свободы на срок не менее шести месяцев", – гласит закон ПА о киберпреступности.
Также в документе утверждается, что любое лицо, создающее веб-сайт или публикующее в Интернете информацию, которая "угрожает целостности "государства", общественному порядку, внутренней или внешней безопасности", должно быть наказано лишением свободы минимум на один год.
Что примечательно, в ХАМАС осудили постановление о блокировке веб-сайтов, объявив, что ПА "зарывает голову в песок", пытаясь пресечь свободу слова.