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В ПА заблокируют десятки веб-сайтов | Фото:21.10 21:37   MIGnews.com

В ПА заблокируют десятки веб-сайтов

Палестинская автономия издала постановление о блокировке 59 веб-сайтов, на которых критикуются ее лидеры.

Судебный приказ был издан 17 октября магистратским судом Рамаллы по требованию Генерального прокурора ПА, передает The Jerusalem Post.

Согласно постановлению, веб-сайты публикуют статьи и фотографии, которые "угрожают национальной безопасности и гражданскому миру", оскорбляют "символы" ПА.

Большинство информационных порталов связаны с ХАМАСом, "Исламским джихадом" и главным соперником Аббаса, чиновником ФАТХа Мохаммедом Дахланом. Некоторые веб-сайты известны критикой коррупции в Палестинской автономии и ее высших должностных лиц.

"Любое лицо, которое преднамеренно и незаконно получило доступ к любой электронной системе или сети, злоупотребило какой-либо информационной технологией, подлежит тюремному заключению или штрафу. Если акт совершается против какого-либо официального заявления "правительства", виновный должен быть наказан лишением свободы на срок не менее шести месяцев", – гласит закон ПА о киберпреступности.

Также в документе утверждается, что любое лицо, создающее веб-сайт или публикующее в Интернете информацию, которая "угрожает целостности "государства", общественному порядку, внутренней или внешней безопасности", должно быть наказано лишением свободы минимум на один год.

Что примечательно, в ХАМАС осудили постановление о блокировке веб-сайтов, объявив, что ПА "зарывает голову в песок", пытаясь пресечь свободу слова.


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