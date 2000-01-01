21.10 15:33 MIGnews.com
"Хизбалла" перебросила силы под Дамаск
Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" перебрасывает дополнительные силы в район сирийского города Кара на западе горного хребта Каламун, что вдоль сирийско-ливанской границы.
Об этом сообщает Сирийский правозащитный центр (SOHR
).
Уточняется, что террористы заняли ряд жилых домов в центральном районе Аль-Карб, перекрыв к ним доступ насыпями и противотанковыми ежами.
Также "Хизбалла" установила по городу и в окрестностях мобильные блокпосты и выставила вооруженную охрану. Что именно укрепляет террористическая организация, пока неясно.
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