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`Хизбалла` перебросила силы под Дамаск | Фото:21.10 15:33   MIGnews.com

"Хизбалла" перебросила силы под Дамаск

Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" перебрасывает дополнительные силы в район сирийского города Кара на западе горного хребта Каламун, что вдоль сирийско-ливанской границы.

Об этом сообщает Сирийский правозащитный центр (SOHR).

Уточняется, что террористы заняли ряд жилых домов в центральном районе Аль-Карб, перекрыв к ним доступ насыпями и противотанковыми ежами.

Также "Хизбалла" установила по городу и в окрестностях мобильные блокпосты и выставила вооруженную охрану. Что именно укрепляет террористическая организация, пока неясно.


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