Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Арабские СМИ: Израиль не согласился на прекращение огня 21.07 07:51   MIGnews.com

Арабские СМИ: Израиль не согласился на прекращение огня

В арабских социальных сетях и СМИ сообщается, что Израиль не согласился на прекращение огня. Израиль согласился не атаковать ХАМАС до тех пор, пока с палестинской территории не будут производиться обстрелы и террористические атаки.

ХАМАС, оказавшийся под сильнейшим давлением со всех сторон, якобы пообещал Катару, Турции и Египту не обстреливать Израиль ракетами.

ЦАХАЛ, между тем , заявил, что минувшей ночью были атакованы более 60 целей ХАМАСа, и “атаки, в случае необходимости, будут расширены”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:09
В результате авиаударов на юге Сирии погибли 26 человек
07:34
Младенов призвал ХАМАС "отойти от края пропасти" в Газе
07:09
Берлин раскритиковал Цукерберга за его позицию по Холокосту
06:27
Электрическая летающая машина BlackFly прошла испытания
05:27
Отель в Нью-Йорке угощает гостей мороженным за 1500 долларов
04:22
Злоупотребление соцсетями портит психику подростков
03:25
Ученые в Египте вскрыли "проклятый" саркофаг
02:39
Финляндия подсчитала стоимость встречи Трампа и Путина
01:46
В Бразилии обнаружили последнего коренного жителя племени
00:08
ООН поможет сирийцам вернуться на родину
22:55
ХАМАС: взрыв за взрыв, снайпер за снайпера
22:11
Юристы: Национальный закон не нарушает права человека
21:48
Израильские арабы сомневаются в добрых намерениях Израиля
21:15
ХАМАС: убиты четыре боевика "Бригад Изаддин аль-Касам"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus