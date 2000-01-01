21.07 07:51 MIGnews.com

Арабские СМИ: Израиль не согласился на прекращение огня

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В арабских социальных сетях и СМИ сообщается, что Израиль не согласился на прекращение огня. Израиль согласился не атаковать ХАМАС до тех пор, пока с палестинской территории не будут производиться обстрелы и террористические атаки.ХАМАС, оказавшийся под сильнейшим давлением со всех сторон, якобы пообещал Катару, Турции и Египту не обстреливать Израиль ракетами.ЦАХАЛ, между тем , заявил, что минувшей ночью были атакованы более 60 целей ХАМАСа, и “атаки, в случае необходимости, будут расширены”.