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ХАМАС объявил прекращение огня 21.07 07:37   MIGnews.com

ХАМАС объявил прекращение огня

Пресс-представитель ХАМАСа объявил в ночь на субботу, 21 июля о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем.

Соглашение заключено при посредничестве Египта и ООН.

В ходе массированных израильских атак, произведенных вечером 20 июля, полностью уничтожены штаб-квартиры бригад ХАМАСа в Зейтун, Хан Юнис и аль-Бурейдж.

Всего уничтожено около 60 структур и зданий ХАМАСа и других террористических фракций.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: “Атаки ЦАХАЛа нанесли серьезный ущерб командным и контрольным системам , военной инфраструктуре, системе ПВО, системе логистики и подготовки военных кадров ХАМАСа. Эта атака отражать воздушные, разведывательные и оперативные возможности ЦАХАЛа”.

Среди атакованных целей - фабрики и цехи по производству оружия, завод, производивший компоненты для тоннелей и подземных бункеров, штабы, наблюдательные посты и многое другое.
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