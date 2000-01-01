"Все в Газе должны сделать шаг назад от края пропасти. Не на следующей неделе, не завтра. Прямо сейчас! Те, кто хочет спровоцировать палестинцев и израильтян на новую войну, не должны в этом преуспеть", — написал Младенов на своей странице в Twitter.
По данным издания, вчера вечером посланник ООН провел телефонную беседу с министром обороны Авигдором Либерманом в связи с эскалацией насилля. Глава оборонного ведомства заявил, что ХАМАС преднамеренно провоцирует эскалацию ситуации.
По его словам, Израиль будет жестко реагировать на любые провокации из Газы и вся полнота ответственности за происходящее ляжет на руководство ХАМАСа.
"Если ХАМАС продолжит с запусками ракет, результат будет намного более плачевным, чем они думают. Ответственность за все разрушения и человеческие жизни ляжет на ХАМАС", — сказал Либерман.
Напомним, вчера вечером широкомасштабная вечерняя волна воздушных налетов была вторым раундом израильских ударов.
Во-первых, Израиль ударил по восьми объектам, убив четырех членов военного крыла ХАМАСа. По словам военных, более поздний рейд нацелился на позиции ХАМАСа на севере, юге и в центре Газы, включая оружейные склады и туннели.
Армия отметила в заявлении, что она была вынуждена ответить на "жестокие беспорядки вдоль защитного забора, во время которых были обстреляны войска ЦАХАЛа".
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате обстрела палестинскими боевиками на юге Газы погиб израильский военнослужащий.