Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Младенов призвал ХАМАС `отойти от края пропасти` в Газе | Фото:21.07 07:34   MIGnews.com

Младенов призвал ХАМАС "отойти от края пропасти" в Газе

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов обратился в пятницу вечером к Израилю и ХАМАСу с просьбой не допустить полномасштабного военного конфликта.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает The Times of Israel.

"Все в Газе должны сделать шаг назад от края пропасти. Не на следующей неделе, не завтра. Прямо сейчас! Те, кто хочет спровоцировать палестинцев и израильтян на новую войну, не должны в этом преуспеть", — написал Младенов на своей странице в Twitter.

По данным издания, вчера вечером посланник ООН провел телефонную беседу с министром обороны Авигдором Либерманом в связи с эскалацией насилля. Глава оборонного ведомства заявил, что ХАМАС преднамеренно провоцирует эскалацию ситуации.

По его словам, Израиль будет жестко реагировать на любые провокации из Газы и вся полнота ответственности за происходящее ляжет на руководство ХАМАСа.

"Если ХАМАС продолжит с запусками ракет, результат будет намного более плачевным, чем они думают. Ответственность за все разрушения и человеческие жизни ляжет на ХАМАС", — сказал Либерман.

Напомним, вчера вечером широкомасштабная вечерняя волна воздушных налетов была вторым раундом израильских ударов.

Во-первых, Израиль ударил по восьми объектам, убив четырех членов военного крыла ХАМАСа. По словам военных, более поздний рейд нацелился на позиции ХАМАСа на севере, юге и в центре Газы, включая оружейные склады и туннели.

Армия отметила в заявлении, что она была вынуждена ответить на "жестокие беспорядки вдоль защитного забора, во время которых были обстреляны войска ЦАХАЛа".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате обстрела палестинскими боевиками на юге Газы погиб израильский военнослужащий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:09
В результате авиаударов на юге Сирии погибли 26 человек
07:51
Арабские СМИ: Израиль не согласился на прекращение огня
07:09
Берлин раскритиковал Цукерберга за его позицию по Холокосту
06:27
Электрическая летающая машина BlackFly прошла испытания
05:27
Отель в Нью-Йорке угощает гостей мороженным за 1500 долларов
04:22
Злоупотребление соцсетями портит психику подростков
03:25
Ученые в Египте вскрыли "проклятый" саркофаг
02:39
Финляндия подсчитала стоимость встречи Трампа и Путина
01:46
В Бразилии обнаружили последнего коренного жителя племени
00:08
ООН поможет сирийцам вернуться на родину
22:55
ХАМАС: взрыв за взрыв, снайпер за снайпера
22:11
Юристы: Национальный закон не нарушает права человека
21:48
Израильские арабы сомневаются в добрых намерениях Израиля
21:15
ХАМАС: убиты четыре боевика "Бригад Изаддин аль-Касам"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus