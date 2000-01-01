21.07 19:52 MIGnews.com

ЦАХАЛ опубликовал имя солдата, убитого снайпером ХАМАСа

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ЦАХАЛ опубликовал имя солдата, убитого снайпером террористической группировки ХАМАС. В пятницу, 20 июля, военнослужащий погиб в результате обстрела палестинскими боевиками на юге Газы.В заявлении говорится, что жертвой террористов стал сержант Авив Леви, 21-летний житель Петах-Тиквы. Военный был госпитализирован с ранением в грудь. Позже Леви скончался в больнице.В общей сложности ЦАХАЛ атаковал более 60 террористических объектов в секторе. В том числе были уничтожены пять штабов "Бригад Касама". 20 июля ЦАХАЛ сообщил о том, что атакованы 15 позиций и баз ХАМАСа, в том числе, штаб-квартира батальона ХАМАСа в Зейтун. Уничтожены склады вооружений, базы и наблюдательные посты террористов.В пятницу прошел очередной "марш возвращения". По сообщениям арабских СМИ, в ходе беспорядков погибли 4 палестинца и 120 получили ранения.