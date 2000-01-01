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youtube21.07 16:50   MIGnews.com

СМИ: в ходе беспорядков убиты 4 араба, 120 раненых

Израильская армия убила 4 палестинцев в ходе беспорядков на границе Израиля с Газой в пятницу. Об этом утверждают арабские СМИ в субботу, 21 июля.

Также в рамках так называемого "марша возвращения" 120 демонстрантов получили ранения разной степени тяжести.

Двое арабов были убиты в южной части сектора и являлись боевиками ХАМАСа. Третий палестинец, пишет Ma'an, был убит в районе Рафах.

Среди пострадавших в ходе беспорядков оказался и 14-летний подросток. Отмечается, что он получил травму головы и сейчас находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что палестинские террористы открыли огонь по группе израильских солдат во время беспорядков вдоль забора безопасности в южной части Газы.

Израильские военные были вынуждены ответить на "жестокие беспорядки вдоль защитного забора, во время которых были обстреляны войска ЦАХАЛа".
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