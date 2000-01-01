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Омер Бар-Лев: инициатива в руках ХАМАСа21.07 15:48   MIGnews.com

Омер Бар-Лев: инициатива в руках ХАМАСа

Депутат Кнессета Омер Бар-Лев ("Сионистский лагерь") на протяжении недели жестко критиковал правительство Нетаниягу, утверждая, что он передал инициативу террористической группировке ХАМАС вокруг ситуации с Газой.

"Инициатива в руках ХАМАСа. ХАМАС руководит правительством Израиля. Они создали ситуацию при которой они действуют, а мы реагируем. Когда пушки стреляют, мы в ответ тоже открываем огонь. Однако проблема заключается в том, что в периоды затишья мы ничего не предпринимаем, чтобы изменить ситуацию", - заявил политик.

Бар-Лев добавил, что если правительство Нетаниягу не нарушат этот круг, он будет продолжаться и "в худшем случае превратится в войну, которой никто не хочет".
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