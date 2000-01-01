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ХАМАС по-своему видит прекращение огня | Фото:21.07 14:08   MIGnews.com

ХАМАС по-своему видит прекращение огня

ХАМАС пообещал остановить воздушные поджоги против Израиля после вспышки насилия в Газе, сообщает в субботу, 21 июля The Times of Israel.

Неназванный чиновник заявил, что ХАМАС понес тяжелые потери и через Египет попросил о прекращении огня, пообещав прекратить запуски огненных воздушных змеев и воздушных шаров в направлении Еврейского Государства.

Источник издания добавил, что Египет служит гарантом для ХАМАСа, но отметил, что "то, что происходит в регионе, поможет определиться, куда идти дальше".

По его словам, "если ХАМАС нарушит перемирие, он заплатит еще большую цену".

Между тем ХАМАС утверждает, что соглашение о прекращении огня включает "прекращение всех форм эскалации напряженности", включая атаки ЦАХАЛа с воздуха и обстрелы из Газы, но о прекращении поджогов там не говорится.

Прекращение огня, объявленное ХАМАСом, в основном состоялось в субботу после того, как волна смертоносных авиаударов по палестинскому анклаву вызвала гибель израильского солдата, убитого палестинским снайпером.
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