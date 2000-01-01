ХАМАС по-своему видит прекращение огня

ХАМАС пообещал остановить воздушные поджоги против Израиля после вспышки насилия в Газе, сообщает в субботу, 21 июля The Times of Israel.
Неназванный чиновник заявил, что ХАМАС понес тяжелые потери и через Египет попросил о прекращении огня, пообещав прекратить запуски огненных воздушных змеев и воздушных шаров в направлении Еврейского Государства.
Источник издания добавил, что Египет служит гарантом для ХАМАСа, но отметил, что "то, что происходит в регионе, поможет определиться, куда идти дальше".
По его словам, "если ХАМАС нарушит перемирие, он заплатит еще большую цену".
Между тем ХАМАС утверждает, что соглашение о прекращении огня включает "прекращение всех форм эскалации напряженности", включая атаки ЦАХАЛа с воздуха и обстрелы из Газы, но о прекращении поджогов там не говорится.
Прекращение огня, объявленное ХАМАСом, в основном состоялось в субботу после того, как волна смертоносных авиаударов по палестинскому анклаву вызвала гибель израильского солдата, убитого палестинским снайпером.