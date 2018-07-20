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Гринблатт: ХАМАС делает все, чтобы уничтожить Израиль | Фото:21.07 13:11   MIGnews.com

Гринблатт: ХАМАС делает все, чтобы уничтожить Израиль

Спецпосланник президента США по ближневосточному урегулированию Джейсон Гринблатт заявил в пятницу, что "в то время как израильтяне заняты спасением жизней сирийских беженцев на северной границе, ХАМАС прилагает все усилия, чтобы уничтожить Еврейское Государство".

Об этом в субботу, 21 июля сообщает The Jerusalem Post.

Также Гринблатт выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего ЦАХАЛа.

"Сегодня молодой израильский солдат был убит ХАМАСом. Наши мысли и молитвы с семьей этого молодого человека"", - написал он на своей странице в Twitter.


Напомним, в пятницу вечером выстрелом снайпера ХАМАСа был убит военнослужащий израильской армии.

При обстреле палестинскими снайперами солдат получил ранение в грудь, после чего на вертолете был доставлен в больницу "Сорока", где бойцу уже не смогли сохранить жизнь.

В ответ ЦАХАЛ поразил 60 целей ХАМАСа в Газе.

В частности, ВВС ЦАХАЛа уничтожили штаб "Бригад Изаддина аль-Касама" в Хан-Юнисе, на юге Газы. Среди атакованных целей: командные и контрольно пропускные пункты, база беспилотных аппаратов, база ПВО ХАМАСа, завод по производству компонентов для подземных туннелей.

В полночь в пятницу была достигнута договоренность о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом и другими вооруженными группами в Газе.
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