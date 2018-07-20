Гринблатт: ХАМАС делает все, чтобы уничтожить Израиль
Спецпосланник президента США по ближневосточному урегулированию Джейсон Гринблатт заявил в пятницу, что "в то время как израильтяне заняты спасением жизней сирийских беженцев на северной границе, ХАМАС прилагает все усилия, чтобы уничтожить Еврейское Государство".
Также Гринблатт выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего ЦАХАЛа.
"Сегодня молодой израильский солдат был убит ХАМАСом. Наши мысли и молитвы с семьей этого молодого человека"", - написал он на своей странице в Twitter.
As Israelis work tirelessly on their northern border to treat Syrian refugees, Hamas works relentlessly to destroy Israeli lives (& Gazans suffer as a result of Hamas). Today a young Israeli soldier was murdered by Hamas. Our thoughts & prayers are with that young man's family.
Напомним, в пятницу вечером выстрелом снайпера ХАМАСа был убит военнослужащий израильской армии.
При обстреле палестинскими снайперами солдат получил ранение в грудь, после чего на вертолете был доставлен в больницу "Сорока", где бойцу уже не смогли сохранить жизнь.
В ответ ЦАХАЛ поразил 60 целей ХАМАСа в Газе.
В частности, ВВС ЦАХАЛа уничтожили штаб "Бригад Изаддина аль-Касама" в Хан-Юнисе, на юге Газы. Среди атакованных целей: командные и контрольно пропускные пункты, база беспилотных аппаратов, база ПВО ХАМАСа, завод по производству компонентов для подземных туннелей.
В полночь в пятницу была достигнута договоренность о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом и другими вооруженными группами в Газе.