Израиль получил список иранских целей в Ираке

Арабская газета "Аль-Джарида" сегодня сообщила, что Израиль получил "список целей на территории Ирака", передает в субботу, 21 июля The Jerusalem Post.
Издание утверждает со ссылкой на информированные источники в Иерусалиме, что израильская военная разведка создала банк иранских целей на территории Ирака, в который вошли объекты, используемые для транспортировки оружия в Сирию.
Уточняется, что Израль получил эксклюзивные фотографии некоторых из этих целей, включая пограничных переходов с Ираном недалеко от Мехрана, Басры и Кувейта, военной базы в Рутбе, позиции в аль-Бурре и других объектов.
Источники издания указали, что Израиль тщательно наблюдает за объектами, расположенными вдоль сухопутного маршрута из Тегерана в Сирию через Багдад. Многие из этих объектов контролируются силами Корпуса стражей Исламской революции.
"Реализация этой угрозы будет представлять собой изменение правил и попытку Тель-Авива расширить карту игры", - говорится на сайте издания.