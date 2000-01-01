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Израиль получил список иранских целей в Ираке | Фото:21.07 12:15   MIGnews.com

Израиль получил список иранских целей в Ираке

Арабская газета "Аль-Джарида" сегодня сообщила, что Израиль получил "список целей на территории Ирака", передает в субботу, 21 июля The Jerusalem Post.

Издание утверждает со ссылкой на информированные источники в Иерусалиме, что израильская военная разведка создала банк иранских целей на территории Ирака, в который вошли объекты, используемые для транспортировки оружия в Сирию.

Уточняется, что Израль получил эксклюзивные фотографии некоторых из этих целей, включая пограничных переходов с Ираном недалеко от Мехрана, Басры и Кувейта, военной базы в Рутбе, позиции в аль-Бурре и других объектов.

Источники издания указали, что Израиль тщательно наблюдает за объектами, расположенными вдоль сухопутного маршрута из Тегерана в Сирию через Багдад. Многие из этих объектов контролируются силами Корпуса стражей Исламской революции.

"Реализация этой угрозы будет представлять собой изменение правил и попытку Тель-Авива расширить карту игры", - говорится на сайте издания.
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