Палестинцы пытались проникнуть на территорию Израиля

В армейской пресс-службе заявили, что подозреваемые вернулись на палестинскую территорию.
Сообщений о жертвах или ранениях не поступало.
Отметим, что этот инцидент стал первым нарушением прекращения огня, объявленного ХАМАСом в полночь, после широкомасштабных израильских авиаударов в пятницу после того, как солдат ЦАХАЛа был застрелен палестинским снайпером.
Однако в Израиле, по информации арабских СМИ, согласились прекратить огонь лишь до тех пор, пока палестинские террористы не будут обстреливать Израиль и проводить террористические атаки.
Напомним, минувшей ночью израильские ВВС, танки и артиллерия атаковали около 60 объектов террористов в Газе. В общей сложности, были уничтожены пять штабов "Бригад Изаддина аль-Касама".
Минздрав Газы сообщил ранее, что в результате действий ВВС ЦАХАЛа были убиты четверо жителей сектора, около 120 получили ранения.
Представители боевого крыла ХАМАСа, "Бригад Изаддина аль-Касама", заявили, что трое убитых являлись боевиками этой группировки.