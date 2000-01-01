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Палестинцы пытались проникнуть на территорию Израиля | Фото:21.07 11:14   MIGnews.com

Палестинцы пытались проникнуть на территорию Израиля

Танк ЦАХАЛа атаковал позицию ХАМАСа в северной части Газы сегодня утром в ответ на попытку группы арабов проникнуть на израильскую территорию, преодолев забор безопасности.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на армию.

В армейской пресс-службе заявили, что подозреваемые вернулись на палестинскую территорию.

Сообщений о жертвах или ранениях не поступало.

Отметим, что этот инцидент стал первым нарушением прекращения огня, объявленного ХАМАСом в полночь, после широкомасштабных израильских авиаударов в пятницу после того, как солдат ЦАХАЛа был застрелен палестинским снайпером.

Однако в Израиле, по информации арабских СМИ, согласились прекратить огонь лишь до тех пор, пока палестинские террористы не будут обстреливать Израиль и проводить террористические атаки.

Напомним, минувшей ночью израильские ВВС, танки и артиллерия атаковали около 60 объектов террористов в Газе. В общей сложности, были уничтожены пять штабов "Бригад Изаддина аль-Касама".

Минздрав Газы сообщил ранее, что в результате действий ВВС ЦАХАЛа были убиты четверо жителей сектора, около 120 получили ранения.

Представители боевого крыла ХАМАСа, "Бригад Изаддина аль-Касама", заявили, что трое убитых являлись боевиками этой группировки.
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