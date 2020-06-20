21.06 07:35 MIGnews.com

"Хизбалла" выпустила новое видео с угрозами Израилю

القناة الثانية العبرية:



الفيديو الذي نشره #حزب_الله يعني اثبات ان لديه صواريخ دقيقة.

انجز الامر. pic.twitter.com/dEjtrIaNdN — Ali said (@Ali_m_saiid) June 20, 2020

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В субботу, 21 июня "Хизбалла" опубликовала видеоролик, в котором хвастается способностью запускать ракеты по Израилю."Сегодня мы можем не просто поразить Тель-Авив, но и, если Аллах пожелает этого, с Его помощью мы можем поразить точные цели в Тель-Авиве. Мы также можем нанести вред любому месту в оккупированной Палестине", – сказано в видео."Хизбалла" предупредила Израиль, что остановить шиитскую организацию будет сложно. "Все кончено", – констатировали террористы.На ролике они показывают, как вводят широту и долготу на пусковой установке, демонстрируя ту самую "точность".