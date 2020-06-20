"Хизбалла" выпустила новое видео с угрозами Израилю
В субботу, 21 июня "Хизбалла" опубликовала видеоролик, в котором хвастается способностью запускать ракеты по Израилю.
"Сегодня мы можем не просто поразить Тель-Авив, но и, если Аллах пожелает этого, с Его помощью мы можем поразить точные цели в Тель-Авиве. Мы также можем нанести вред любому месту в оккупированной Палестине", – сказано в видео.
"Хизбалла" предупредила Израиль, что остановить шиитскую организацию будет сложно. "Все кончено", – констатировали террористы.
На ролике они показывают, как вводят широту и долготу на пусковой установке, демонстрируя ту самую "точность".