21.06 11:20 MIGnews.com

Каковы шансы у Ирана в войне с США?

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Иран продемонстрировал свои впечатляющие военные возможности в четверг, сбив американский беспилотник.Сообщается, что Иран использовал свою систему «3-й Хордад», которая должна дублировать возможности С-300. В последнее время Иран также уделяет особое внимание другим оборонным возможностям, включая высокоточные баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты, подводные лодки, мины и крылатые ракеты.Оборонные технологии Тегерана впечатляют. Большинство его соседей не разработали своих собственных местных систем вооружений, и они не особенно инновационны, когда дело доходит до использования технологий, которые у них есть и которые поставляются США и западными державами.Это подводит к следующему вопросу. Если начнется война между США и Ираном и их союзниками, то как будут складываться дела у Ирана?Если мы проанализируем то, как Иран и его союзники вели войны в прошлом, то становится ясно, что Иран не ведет массовых войн.Иран имеет регулярную армию и флот, называемый Артеш. Эти вооруженные силы потенциально довольно велики в стране с населением в 80 миллионов человек. У него под ружьем находится 530 000 человек, но, по данным Института Ближнего Востока, они плохо оснащены.Поскольку последней наземной войной Ирана был его конфликт 1980-1988 годов с Ираком, то «трудно дать точную оценку их реальным боевым возможностям». В войне с Ираком Иран использовал атаки живой силой на поле битвы, которые иногда больше напоминали Первую Мировую войну, чем войну маневров и технологий. Несмотря на то, что армия Саддама Хусейна боролась с иранцами до последнего, она не могла противостоять американским войскам в войне в Персидском заливе 1991 года и была легко разбита.Иран не тратит много денег на свою армию. В 2017 году расходы составили около $16 млрд, по сравнению с израильским оборонным бюджетом до $19 млрд. Саудовская Аравия тратит $76 млрд, а американцы – $600 млрд.Это свидетельствует о том, что обычная армия Ирана не может сравниться с армией США в реальной войне. Но Иран не ведет обычных больших войн. Его стратегия основана на системе альянсов с участием Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и его филиалов, союзников и доверенных лиц, включая повстанцев-хуситов в Йемене, иракские военизированные формирования, Хезболлу в Ливане и палестинский Исламский джихад и ХАМАС в Газе.По данным Совета по международным отношениям в США, КСИР располагает различными силами, в том числе собственными в 100 000 солдат, а также ополчением Басидж в количестве еще 600 000 человек. КСИР обладает своим собственным военно-морским флотом, который больше, чем регулярный военно-морской флот Ирана, и своими собственными военно-воздушными силами. У него также есть кибер-силы. Это ставит КСИР в авангарде технических ноу-хау Ирана. Именно КСИР создавал базы в Сирии и выстраивал отношения с союзниками Ирана.