21.06 12:04 MIGnews.com

Иран пытался создать шпионскую сеть на Западном берегу

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В Хевроне в апреле был арестован гражданин Иордании, действующий по приказу иранской разведки. Таер Шафут, 32-летний бизнесмен, проник на территорию Израиля в июле-августе 2018 года с целью создания шпионской сети в Израиле и на Западном Берегу. Об этом сообщила в четверг израильская служба безопасности "Шабак".Шафут проник на территорию Израиля после получения инструкций от двух иранских боевиков, которые назвали себя Абу Садеком и Абу Джафаром, в Ливане и Сирии. Шпион еще несколько раз встречался с ними в 2018 и 2019 году.10 июня шпиону было предъявлено обвинение в военном суде на Западном берегу. Он обвиняется в контакте с иностранным агентом, в контакте с вражеской организацией и попытке ввезти вражеские средства в регион.